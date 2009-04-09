Телесериалы привели к снижению рождаемости в Бразилии

Из-за пристрастия жителей к сериалам в Бразилии за 20 лет рождаемость снизилась на 3 миллиона человек. Кроме того, повысилась частота разводов. Роль "мыльных опер" в этом процессе выявили по отрицательной динамике показателей в регионах, где начиналась работа транслирующей их телевизионной сети TV Globo.

Бразильские исследователи подвергли анализу демографические данные с 1971 по 1991 год. Оказалось, что в районах страны, где начиналась трансляция TV Globo, достоверно снижалась рождаемость и увеличивалось число разводов. Всего, по подсчетам ученых, из-за сериалов за 20 лет в стране родилось на 3 миллиона меньше детей и произошло на 800 тысяч больше разводов.

Медпортал.ру