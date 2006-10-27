Истинный пример настоящего мужчины (5 фото)

Миллион мужчин со всего мира выбрали самых мужественных мужчин уходящего года, сообщает Корреспондент . Причем голосующие должны были не просто отдать свой голос за наиболее достойного, по их мнению, кандидата, но и объяснить, почему именно этот представитель сильного пола самый достойный.

Респонденты выбирали лучшего по трем основным параметрам: целостность личности, обаяние и ум.

Идея провести подобный опрос возникла в конце лета 2006 года, и изначально в списке значилось более 15 тыс. претендентов. Первый тур голосования отсеял 14 900 из них, а в финал вышли только 49 "настоящих мужчин", которые затем были выставлены в порядке, который выбрали посетители онлайн-издания AskMen .

В голосовании за право называться настоящим мужчиной этого года победил любимец женщин актер Джордж Клуни. Именно его назвали истинным примером настоящего мужчины, обладающего обаянием, умом и цельностью натуры.

Следом за Клуни следует жених певицы Бейонс Ноулс рэп-исполнитель Джей Зи. На третьем месте британский предприниматель и мультимиллионер, основатель компании Virgin Ричард Брэнсон, который покорил не только женщин, но и мужчин своими приключениями: он перелетел Тихий океан на воздушном шаре и быстрее всех пересек Ла-Манш на автомобиле-амфибии.

На четвертой строчке оказался велосипедист Лэнс Армстронг, а замыкает пятерку лидеров американский дизайнер Том Форд.

За ним следует производитель фильмов Джерри Брукхаймер, седьмая строчка у актера Джонни Деппа (его считают самым примерным семьянином), на восьмом - футболист Дэвид Бекхэм (за общественную деятельность и открытие Академии Бекхэма, где он лично тренирует детей, желающих начать карьеру на футбольном поле). Замыкают десятку застройщик небоскребов во Флориде Хорхе Перез и бывший президент США Билл Клинтон, которого отметили за личный вклад в улучшение жизни американцев и участие в борьбе с последствиями урагана "Катрина".

Кстати, Клинтон оказался не единственным бывшим главой государства. Компанию ему в рейтинге составляет экс-премьер Италии Сильвио Берлускони (26-е место). Самого богатого человека Апеннин отметили за то, что "миллионы мужчин мечтают прожить такую же жизнь, которая была и есть у Сильвио".

На 13-м месте оказался знаменитый гольфист Тайгер Вудс, на 27-м находится рокер и, наверное, самый знаменитый защитник Африки солист U2 Боно, на 29-й позиции - сооснователь компьютерной компании Apple Стив Джобс. 36-я строчка у избранника Деми Мур актера Эштона Катчера. Читатели выбрали его за успехи в бизнесе и благотворительную деятельность.

Другой американский актер, Бен Аффлек, оказался на 42-м месте благодаря таланту писателя и заинтересованности в политике, как отметили голосовавшие. На 46-м месте режиссер Мартин Скорсезе. Также в хит-парад попали гонщик Михаэль Шумахер, бывший бойфренд Бритни Спирс Джастин Тимберлейк и ее муж Кевин Федерлайн.

Украинцев в списке не оказалось.