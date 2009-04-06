В Крыму пьяный автомобилист сбил двух инвалидов-колясочников

В городе Саки в Крыму пьяный автомобилист травмировал двух инвалидов-колясочников.

Как сообщили УНИАН сегодня в пресс-службе крымской Госавтоинспекции, дорожно-транспортное происшествие произошло поздно вечером 5 апреля.

Автомобиль ВАЗ под управлением пьяного жителя Сак сбил колясочников, двигавшихся по проезжей части в попутном направлении.

В результате происшествия жительница Сак (1985 года рождения) получила закрытые переломы обоих тазобедренных суставов и левой голени, а житель Киева (1973 года рождения) – открытый перелом правой голени, закрытый перелом правого бедра, многочисленные ушибы и ссадины.

Еще один пьяный водитель на ВАЗе сбил трехлетнюю девочку, которая переходила дорогу без сопровождения взрослых в Симферопольском районе Крыма. Автомобилист скрылся, но позднее был задержан правоохранителями. В результате происшествия у ребенка повреждена правая нога.

***5 апреля на территории Крыма сотрудники ГАИ выявили 741 нарушение Правил дорожного движения, в частности, 45 водителей управляли транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.