Телевизоры сегодня – на что обратить внимание при покупке

Технологии производства современных телевизоров не стоят на месте. С каждым годом перед зрителями открываются новые возможности в области визуализации изображения и «умного» управления. Поэтому, чтобы выбрать подходящий по качеству и цене девайс, стоит ознакомиться с передовыми особенностями новинок.

Тенденции рынка

В 2017 году подавляющее большинство телевизоров на рынке – это LCD-устройства с LED-подсветкой. Они составляют среднеценовой и бюджетный сегменты, пользуются широким спросом у покупателей. А вот плазменные модели остались в прошлом, уступив место OLED-новинкам. Последние только набирают популярность и формируют сегмент дорогостоящих флагманов.

Новейшие технологии

Флагманы, изготовленные по OLED-технологии на основе органических светодиодов, выпускают компании LG, Panasonic, Sony. Отличие дисплеев премиальных аппаратов от обычных ЖК-экранов заключается в улучшенной яркости, впечатляюще реалистичной цветопередаче. Последняя составляет 99% цветового охвата DCI-Р3 и 129% sRGB против 90% и 114% у LCD-дисплеев соответственно.

Компания Samsung выпустила оригинальные устройства, изготовленные по технологии QLED на основе металлических квантовых точек. По характеристикам яркости, цветопередачи эти модели не уступают OLED-девайсам конкурентов.

Топовые изделия используют технологию HDR. Она повышает контрастность, улучшает цветопередачу изображения. Картинка выглядит реалистичной, насыщенной яркими цветами.

Передовые новинки QLED и OLED, а также прогрессивные LCD телевизоры поддерживают разрешение UHD (4K) 3840х2160 dpi. Но стоят такие модели дорого. Цена их возрастает по мере увеличения диагонали дисплея и может доходить до 400 000 гривен. В среднеценовом диапазоне находятся LCD-аппараты с Full HD разрешением 1920х1080 dpi. А бюджетную нишу занимают HD-девайсы 1366х768 dpi.

Большинство современных устройств оснащено функцией Smart TV. А модели на андроид делают использование «умного» телевидения еще проще. Отдельные изделия работают с интернетом, поддерживают обмен контентом с мобильными девайсами по Wi-Fi.

При выборе конкретной модели важную роль играет ее дизайн. С каждым годом аппараты становятся тоньше. Например, на январской выставке CES 2017 компания LG представила OLED-девайс толщиной 2,6 мм. Разумеется, такими значениями могут похвастать только дорогие изделия. Но и среди доступных устройств прослеживается тенденция к утоньшению. А вот популярные ранее девайсы с изогнутыми экранами выходят из моды.

Какой фирмы выбрать модель

Выбор конкретного устройства во многом зависит от бюджета покупателя. Конечно, можно подобрать недорогое изделие малоизвестной фирмы. Но качество такого аппарата будет соответствовать стоимости.

Лучше выбирать девайсы надежных брендов. По данным исследований WitsView лидерами рынка в начале 2017 года стали Samsung, LG, Hisense, TCL, Sony. Но и Panasonic, Philips, Sharp не стоит списывать со счетов.

Что в итоге

Покупателям, подыскивающим высококачественный флагманский девайс, стоит присмотреться к прогрессивным OLED, QLED и дорогим LCD-моделям. Отличный выбор – устройства с 4К разрешением, технологией HDR, функцией Smart TV. А тем, кто ищет аппараты попроще, подойдут LED-изделия с разрешением Full HD или HD.

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