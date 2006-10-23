Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ едва не погиб в авиакатастрофе, возвращаясь домой из отпуска.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня журналистам в Киеве.

По словам Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО, во время неполадок с самолетом при посадке в аэропорт «Борисполь» он «практически на всякий случай попрощался с жизнью».

Мэр столицы отметил, что самолет, на котором он летел, был абсолютно новый и принадлежал очень надежной авиакомпании. По словам Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО, над Киевом произошла разгерметизация самолета и, узнав об этом, он решил на всякий случай попрощаться с жизнью.

«Самолет мой в действительности почти потерпел аварию, хотя он был хорошо оборудован. Я думаю, что очень много людей, находящихся, особенно во властных кабинетах, наверно бы хотели, чтобы шасси у моего самолета не раскрылись, потому что я не очень удобный человек для ведения разных нехороших переговоров», - поделился своими размышлениями Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

По словам мэра Киева, он всегда надеется на Бога, но в данном случае были еще и опытные летчики-иностранцы. Они знали, что делать, и даже несмотря на то, что аэропорт не давал положительного ответа на запрос о посадке, все же посадили самолет, и все остались живы и здоровы», - подчеркнул Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ. При этом он уточнил, что посадили самолет на шасси.

На вопрос журналистов, где мэр отдыхал, Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ не назвал страну, но в тоже время сообщил, что был возле моря в нескольких часах лета от Киева, но не на территории Украины, поскольку «в Украине сейчас на море холодно отдыхать», а ему рекомендовали отдыхать именно на море. Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ сказал, что страна, в которой он отдыхал, ничем не примечательная и не является «образцом для подражания Украины». «Но, тем не менее, там было хорошее море», - подчеркнул мэр.

Как сообщал УНИАН, Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ находился в отпуске с 11 по 21 октября 2006 года.