Американцы провели испытания летающего автомобиля (фото)

Американская компания Terrafugia провела первые испытания своей первой разработки – летающего автомобиля под названием Transition. Как говорится в официальном сообщении, новинка сертифицирована для использования на дорогах общего пользования и может подниматься в воздух с любой взлетно-посадочной полосы, однако для полетов пилоту Transition потребуется специальная лицензия. Представители фирмы утверждают, что ее можно получить, пройдя курсы и налетав около 20 часов.

На земле Terrafugia Transition является переднеприводным автомобилем, который приводится в движение обычным бензиновым двигателем. В воздухе машина использует 100-сильный пропеллерный мотор Rotax 912S. Превращение обычного автомобиля в самолет занимает всего 30 секунд - за это время у новинки складываются крылья. Запас хода в воздухе составляет около 724 километров, а максимальная скорость – 185 километров в час. По земле Transition при полностью заправленном баке сможет проехать только 105 километров.

В настоящее время Terrafugia Transition еще далек от серийного производства. В компании намерены улучшить конструкцию и провести дополнительные испытания летающего автомобиля как на обычных дорогах, так и в воздухе. Затем будет построен новый прототип. Тем не менее, разработчики уже принимают предварительные заказы на Transition. Предоплата составляет 10 тысяч долларов, а полная стоимость – 194 тысячи долларов.

Автолента. Фото с сайта Terrafugia