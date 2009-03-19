Тернопольский рецидив мукачевского синдрома

Фальсификационный шабаш в Тернопольской области имел откровенно провокационный подтекст. Организаторы пытались переключить внимание общественности с успехов Тимошенко в борьбе с кризисом на якобы электоральные проблемы ее политической силы... Мнение депутата

Поистине, если Бог хочет по-настоящему наказать человека, то лишает его ума, умения учиться на ошибках. Идейные вдохновители и организаторы так называемых выборов в Тернопольский облсовет не только не пытаются усвоить поучительные уроки прошлого, но и с болезненной педантичностью копируют все ошибки до мельчайших подробностей.

В конечном итоге, в чем-то они таки превзошли своих предшественников-фальсификаторов в мукачевской избирательной кампании пятилетней давности. Тогда, по крайней мере, хотя бы сохранялась избирательная интрига, а в Тернополе - хрестоматийный фарс, бесстыдное «рисование процентов»: «творческой обработке» подверглись абсолютно все цифры - начиная с процента явки и заканчивая показателями каждой политической силы.

С таким же успехом можно было обнародовать результаты выборов еще на момент их инициации. По крайней мере это дало бы возможность сэкономить миллионы гривен, необходимых для латания дыр, которые образовались в противопаводковой программе в результате нецелевого использования губернатором Чижмарем государственных денег.

Откровенно удивило расшаркивание организаторов избирательного процесса перед Партией регионов: «нарисовать» этой политической силе около 10% равнозначно бросанию вызова не только здравому смыслу, но и общественному мнению тернополян. Правдоподобно, Чижмар и его соратники рассчитывали таким способом защитить результаты «выборов» от последующих судебных исков и «разбора полетов» под куполом Верховной Рады. Но они очевидно перестарались: имея рейтинг доверия в Тернопольской области в пределах 2%, “регионалы” закрыли бы глаза на избирательные безобразия даже при условии преодоления 3-процентного барьера.

Но настоящим апофеозом умственной неадекватности и этического растления организаторов выборов стали результаты «Единого центра»: в графе напротив этой мифической структуры, которая опирается разве что на возможности админресурса, кто-то твердой рукой осмелился поставить цифру 15%. Хорошо, что эта информация была обнародована поздно вечером, когда наши граждане уже заняли горизонтальное положение, а то многие из них не устояли бы на ногах.

После такого «творческого» отношения к избирательному процессу идейные вдохновители могут взяться за покорение новых высот - например, провести в какой-то из облсоветов партию пингвинов Антарктиды, избирательное объединение тюленей Индийского океана или фронта национального освобождения сурков Белуджистана.

Несмотря на бесспорную эксцентричность, такой результат имел бы ряд решающих преимуществ относительно тернопольских «чудес»: во-первых, он подтвердил бы высокий уровень креативности секретариата президента и его крепостных-наместников в областях и районах; во-вторых, народ на местах не воспринял бы результаты таких «выборов» настолько оскорбительные, как это было в Тернополе.

Учебники по политологии правы: абсолютная власть развращает абсолютно. Тернопольский пример в данном контексте чрезвычайно красноречив: если только две политические силы осуществляют руководство избирательным процессом, подсчетом голосов и сопровождением бюллетеней, то все, что остается народу, - верить в их порядочность. Но в том-то и дело, что для них эта моральная норма уже давно утратила какое-либо значение. Вот они и летят без тормозов, не замечая знаков ограничения скорости.

Мы не настолько наивны, чтобы просто посыпать голову пеплом. БЮТ обязательно сделает надлежащие выводы, которые будут содействовать охлаждению горячих голов наших оппонентов. Но прежде всего мы расставим необходимые акценты относительно собственных ошибок и просчетов. Мы твердо запомним прописную истину: каждая респектабельная политическая сила должна быть готова к любым выборам, всегда и везде.

Хотя минимизация последствий мирового финансово-экономического кризиса отбирает львиную долю сил руководства БЮТ, но в то же время нужно находить время и вдохновение для усиления кадровой и региональной работы. В конце концов мы должны признать очевидное: «хороший парень» - это никоим образом не профессия, а тем более - не повод возглавлять партийную ячейку на уровне села, города и района.

Бесспорно, когда результаты труда поражают, то обременять мышление вышеизложенной истиной не спешишь. Но, как заметил поэт, «жизнь не только майский день». И слава Богу, ведь это прекрасный шанс произвести коренную «инвентаризацию». БЮТ - уникальная политическая сила, которая владеет практически неисчерпаемым кадровым потенциалом. В этом - наше стратегическое преимущество, и мы обязательно им воспользуемся.

Партийная работа и политическая деятельность - это не костюм на вырост. Общественная жизнь слишком динамичная, чтобы длительное время ждать, пока претендент на руководящую должность полностью будет отвечать ее призванию. Поэтому если кто-то не вполне отвечает должностным и организационным требованиям, то его замену адекватной кандидатурой необходимо провести своевременно, как можно быстрее.

Это правило целиком и полностью распространяется на представителей БЮТ на местах: они ничем не лучше и не хуже рядового человека. Между прочим, избирателей часто даже соблазняет тот факт, что кадровый состав политической силы является плотью от плоти народа. К сожалению или к счастью, но когда жизнь начинает «закручивать гайки», то быть одним из тех, кто «вышел из народа», маловато: необходимо не только уметь «выходить из народа», но и не терять с ним органической связи, до самоотречения работать на благо страны и постоянно совершенствоваться.

Однако взглянем на вещи трезво: в условиях админресурса, который решительно вышел из берегов здравого смысла, даже идеально откорректированные кадровые и региональные усилия не гарантируют успеха. Поэтому если в Тернопольской области мы имели дело с беспрецедентно грязными и циничными выборами, то это явление нужно называть своим именем, иначе вскоре у нас даже кладбища начнут «голосовать».

БЮТ не намерен делать вид, будто ничего не случилось по меньшей мере по двум причинам: во-первых, это нарушило бы права наших избирателей, а мы их ценим и уважаем; во-вторых, беспрецедентные фальсификации дискредитируют саму идею демократии, подрывают доверие народа к выборам как инструменту справедливого волеизъявления. Поэтому не стоит сомневаться: мы разберем ситуацию с выборами в Тернопольский облсовет до мельчайших деталей.

По горячим следам можно сделать некоторые предварительные выводы: губернатор Чижмарь подошел к проблеме борьбы с последствиями наводнения максимально «раскрепощенно» - около 50% государственных средств ушли неизвестно куда. Вор должен сидеть в тюрьме. Это настолько очевидно, что не нуждается в дополнительной аргументации.

Собственно, такая логика и служила поводом для выражения облсоветом недоверия главе облгосадминистрации. Однако, чувствуя полную поддержку Балоги, Чижмарь выдвинул контринициативу - досрочные выборы облсовета. И хотя отсутствие оснований для выборов вынудило Верховную Раду соответствующими образом отреагировать, но, вопреки закону, губернатор их все-таки провел.

Аргументированно считая выборы незаконными, БЮТ не проводил избирательной кампании, не агитировал за себя, призывал своих сторонников не принимать участие в выборах и вообще снялся с регистрации. Однако избирательная комиссия, контролируемая губернатором, опять же вопреки закону, не вычеркнула БЮТ из бюллетеней.

К слову, выборы проводила нелегитимная территориальная комиссия, чьи полномочия прекращены Тернопольским облсоветом, однако при поддержке секретариата президента теризбирком продолжил свою «плодотворную деятельность». Еще одна «безделица» - явка избирателей по меньшей мере на 20% была ниже предполагаемого законом уровня, который позволяет признать результаты выборов. Сами «выборы» сопровождались наличием массированной предвыборной рекламы и агитации, а перевозка бюллетеней осуществлялась при отсутствии представителей правоохранительных органов, хотя это требование недвусмысленно предусмотрено законом.

Фальсификационный шабаш в Тернопольской области имел откровенно провокационный подтекст. Прежде всего организаторы пытались переключить внимание общественности с успехов Тимошенко в борьбе с кризисом на якобы электоральные проблемы ее политической силы.

В условиях, когда премьер-министр работает по 18 часов в сутки, когда не только малый и средний бизнес, но и олигархи начинают четко осознавать, что кроме нее Украине больше не на кого полагаться в тяжелые времена испытаний, когда Тимошенко единственной из властного олимпа Украины доверяют восточные и западные соседи нашей страны, когда ей удается удержать уровень безработицы в несколько раз ниже, чем в России, а также рассчитываться по государственным обязательствам копейка в копейку, кое-кому крайне необходимо создать информационный повод для длительных разговоров о «фиаско БЮТ».

Еще один очевидный подтекст циничного фарса в Тернополе - отработка «в полевых условиях» технологии проведения президентских выборов. Но здесь организаторы и вдохновители фальсификаций в который раз дали маху - БЮТ к таким поворотам событий полностью готов. А вот на Банковой, по всем признакам, безнадежно забыли, чем завершилась для триумфаторов мукачевских выборов их пирровая победа.

Виталий Чудновский, народный депутат Украины