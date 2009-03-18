В Киеве водитель Mitsubishi специально пытался сбить телеоператора

В Киеве водитель легкового автомобиля осуществил наезд на оператора телеканала “Рада” во время проведения съемки и исчез с места происшествия.

Как сообщила УНИАН, первый заместитель директора дирекции телерадиопрограмм управления делами Верховной Рады Светлана ГЛУШЕНОК, данный инцидент произошел вчера в пешеходной зоне вблизи станции метро “Арсенальная”.

По словам С.ГЛУШЕНОК, когда журналист и оператор парламентского телеканала по редакционному заданию проводили плановую съемку для сюжета, водитель автомобиля Mitsubishi темно-синего цвета начал маневрирование и умышленно осуществил наезд на штатив видеокамеры во время того, как оператор проводил съемку.

“Автомобиль спокойно выехал с места парковки. Но когда водитель увидел видеокамеру, он резко повернул на нее и наехал на оператора. Оператор Вячеслав БРИЗИНСКИЙ при этом повел себя спокойно, не испугался и продолжал снимать. Автомобиль, зацепив штатив, исчез с места происшествия”, - рассказала С.ГЛУШЕНОК.

По ее словам, на место инцидента прибыли вызванные работники ГАИ, которые осуществили необходимые действия по протоколированию и пообещали найти водителя.

Представители телеканала “Рада” требуют от правоохранительных органов расследовать этот случай в рамках уголовного дела по факту умышленного наезда на журналистов во время выполнения ими профессиональных обязанностей.

Телеканал “Рада” заявляет, что имеет видео с этого происшествия и готов предоставить его всем заинтересованным в установлении справедливости, наказании виновного, чтобы подобные досадные случаи по противодействию работы журналистов и угрозы их жизни и здоровью не происходили.