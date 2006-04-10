Выборы сфальсифицированы на этапе подсчета голосов
12:16, 10 апреля 2006Разное
414
По результатам сфальсифицированных на этапе подсчета голосов выборов нардепов и депутатов и председателей всех уровней олигархи узурпировали государственную власть, но добыли "пиррову" победу... При наличии между кланами антагонистических противоречий всякая коалиция - обречена...
По результатам сфальсифицированных на этапе подсчета голосов выборов нардепов и депутатов и председателей всех уровней олигархи узурпировали государственную власть, но добыли "пиррову" победу.
Из-за невозможности достичь каких-либо договоренностей при наличии между кланами антагонистических противоречий всякая коалиция - обречена... Если же придерживаться конституционного принципа верховенства права, выборы подлежат отмене по формальным, то есть безусловным основаниям!
Именно из-за этого Президент так долго создает коалицию, именно из-за этого не празднуют победу ни БЮТ, ни "Регионы"...
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter