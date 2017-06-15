15 июня 2017 года, в гостинице «Интерконтиненталь» (Киев, Украина) состоится Форум «Экономика Украины: вызовы и перспективы». Организатор мероприятия - Атлантическийсовет США (Atlantic Council).

Атлантический совет США (Atlantic Council) соберет авторитетных экспертов и политиков для обсуждения текущей экономической ситуации и наиболее эффективных инструментов развития будущего Украины. Конференция состоит из двух панелей, которые будут посвящены работе и перспективам экономики Украины, и оценит общий прогресс проводимых реформ. Более подробно в программе http://www.atlanticcouncil.org/events/upcoming-events/detail/the-ukrainian-economy-challenges-and-prospects

Спикеры мероприятия:

· Александр Данилюк, министр финансов Укрианы

· Джон Хербст, директор, Dinu Patriciu Eurasia Center при Атлантическом совете США

· Фрэнсис Малиж, управляющий директор ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа

· Тимофей Милованов, почетный президент KSE, профессор

· Елена Билан, главный экономист, Dragon Capital

· Вадим Пожарский, советник совета директоров, Burisma Group

· Юрий Городниченко. Профессор Калифорнийского университета в Беркли

· Морган Вильямс, президент, Президент Американско-Украинского Делового Совета

· Энди Гундер, Президент Американской торговой палаты Украины

· Даниэль Билак, главный советник премьер-министра Украины по инвестициям

· Айварас Абромавичус, экс-министр экономического развития и торговли Украины

· Андерс Аслунд, старший научный сотрудник, Dinu Patriciu Eurasia Center при Атлантическом совете США

Начало регистрации в 8.45 в четверг, 15 июня 2017.

Аккредитация и программа мероприятия по ссылке http://www.atlanticcouncil.org/events/upcoming-events/detail/the-ukrainian-economy-challenges-and-prospects

Адрес:

InterContinental, улица Большая Житомирская, 2А, Киев, Украина