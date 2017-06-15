Форум "Экономика Украины: вызовы и перспективы"
Атлантический совет США (Atlantic Council) собирает экспертов и политиков на Форум о будущем Украины.
15 июня 2017 года, в гостинице «Интерконтиненталь» (Киев, Украина) состоится Форум «Экономика Украины: вызовы и перспективы». Организатор мероприятия - Атлантическийсовет США (Atlantic Council).
Атлантический совет США (Atlantic Council) соберет авторитетных экспертов и политиков для обсуждения текущей экономической ситуации и наиболее эффективных инструментов развития будущего Украины. Конференция состоит из двух панелей, которые будут посвящены работе и перспективам экономики Украины, и оценит общий прогресс проводимых реформ. Более подробно в программе http://www.atlanticcouncil.org/events/upcoming-events/detail/the-ukrainian-economy-challenges-and-prospects
Спикеры мероприятия:
· Александр Данилюк, министр финансов Укрианы
· Джон Хербст, директор, Dinu Patriciu Eurasia Center при Атлантическом совете США
· Фрэнсис Малиж, управляющий директор ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа
· Тимофей Милованов, почетный президент KSE, профессор
· Елена Билан, главный экономист, Dragon Capital
· Вадим Пожарский, советник совета директоров, Burisma Group
· Юрий Городниченко. Профессор Калифорнийского университета в Беркли
· Морган Вильямс, президент, Президент Американско-Украинского Делового Совета
· Энди Гундер, Президент Американской торговой палаты Украины
· Даниэль Билак, главный советник премьер-министра Украины по инвестициям
· Айварас Абромавичус, экс-министр экономического развития и торговли Украины
· Андерс Аслунд, старший научный сотрудник, Dinu Patriciu Eurasia Center при Атлантическом совете США
Начало регистрации в 8.45 в четверг, 15 июня 2017.
Аккредитация и программа мероприятия по ссылке http://www.atlanticcouncil.org/events/upcoming-events/detail/the-ukrainian-economy-challenges-and-prospects
Адрес:
InterContinental, улица Большая Житомирская, 2А, Киев, Украина