Чат с Виталием Балой

15 июня, в 14.00, на сайте "Главред" состоится чат с политическим экспертом, директором Агентства моделирования ситуаций Виталием Балой.

Уважаемые читатели, пообщаться с гостем "Главреда" и задать ему все интересующие вас вопросы, вы можете, перейдя по ссылке. Вопросы вы можете присылать заранее, уже сейчас, а также непосредственно во время чата.