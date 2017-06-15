Чат с Виталием Балой

14:00, 15 июня 2017
Разное
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Пообщаться с гостем "Главреда" и задать ему все интересующие вопросы можно будет 15 июня.

фото УНИАН

15 июня, в 14.00, на сайте "Главред" состоится чат с политическим экспертом, директором Агентства моделирования ситуаций Виталием Балой.

Уважаемые читатели, пообщаться с гостем "Главреда" и задать ему все интересующие вас вопросы, вы можете, перейдя по ссылке. Вопросы вы можете присылать заранее, уже сейчас, а также непосредственно во время чата.

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