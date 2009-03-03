В Кременчуге открыли университет для пенсионеров

В Кременчуге Полтавской обл. открыт университет для пенсионеров.

Как передает корреспондент УНИАН, университет третьего возраста открыт на базе Кременчугского института Днепропетровского университета экономики и права.

Сегодня студентами университета стали 103 слушателя, которым выдали студенческие билеты.

«Они будут заниматься в разных группах по интересам. В программе вуза - история и краеведение, основы здорового способа жизни и лечебная реабилитация, культура и просвещение», - об этом заявил глава Автозаводского райисполкома Кременчуга Владимир КОВАЛЕНКО.

По его словам, занятия будут проходить два раза в месяц по два часа на протяжении двух лет. Пары будут комбинироваться: сначала лекции, потом экскурсии, интересные встречи.

Напомним, что на сегодняшний день подобный вуз существует только в городе Ковель Волынской области. Там открыты факультеты по искусству, социальному праву, медицине и спортивной реабилитации. Студентов числится около 100 человек, из которых 78 постоянно посещают занятия, остальные - периодически.