Битва гениев: два полиглота пообщались на 21 языке (видео)

Видео общения двух лингвистических гениев называют одним из самых захватывающих на просторах Интернета.

Блогер, художник и гиперполиглот из Голландии Ваутер Кордюэнер на своем YouTube-канале общается на 18 языках. Сейчас он осваивает азиатские наречия.

Однажды путешествуя, Ваутер столкнулся с другим гиперполиглотом. Во время уникальной встречи мужчины во время разговора переключались на 21 различный язык.

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«Я встретил македонского гиперполиглота, и он говорит на 35 языках. В этом видео мы говорим на 15 языках, которые знаем мы оба, и после этого он будет говорить еще на шести языках, на которых я не говорю», - рассказал блогер в описании под видео.

В частности, гиперполиглоты общались на разные темы на таких языках, как мандарин, тайский, иврит, тагалог, арабский, а также на русском.

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Собеседник блогера показал знание славянских языков – болгарского, македонского, сербского и других.