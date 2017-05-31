Днепропетровщина - лидер среди областей по объему доходов местных бюджетов

Наибольший объем доходов местных бюджетов в расчете на душу населения региона за 2016 год, без учета Киева, зафиксирован в Днепропетровской (5,2 тыс. грн.) и Киевской областях (4,8 тыс). Такие данные мониторинга социально-экономического развития регионов, подготовленного Минрегионстроем в мае 2017 года.

Днепропетровщина также лидирует среди областей по показателям наявного дохода на душу населения в 2016 году. В Днепропетровской области этот показатель составляет - 43458,3 гривен, вторая - Запорожская область (42117,8 гривен), третья - Киевская (39177,9 гривен, без учета Киева).

По итогам прошлого года наибольший объем капитальных расходов из местных бюджетов, приходящихся на одного жителя региона (без учета столицы), зафиксирован в Днепропетровской (1,6 тыс. гривен), Харьковской (1,4 тыс. гривен), а также Полтавской и Одесской областях (1,3 тыс. гривен).

Также Днепропетровщина опережает другие регионы Украины по показателям экспорта товаров на душу населения - 1807,1 долларов. На втором месте - Николаевская область (1442,4 долларов), на третьем - Запорожская (1311,1 долларов).

Что касается уровня занятости в регионах, в Днепропетровской и Харьковской областях он составляет более 59%, в Киевской и Николаевской - 57,8%.

Как ранее заявлял председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко, рост региональных социально-экономических показателей является одним из реальных результатов процесса децентрализации в стране.

«Мы реализуем инициативы Президента Петра Порошенко, касающиеся процессов децентрализациив государстве, демонстрируя на конкретных делах насколько расширились возможности для местных общин», - отметил Валентин Резниченко.