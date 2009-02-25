ДТП на автотрассе Киев - Овруч: трое погибших

В Киевской области на 79 км автодороги Киев - Овруч водитель автомобиля "Toyota Camry", двигаясь в направлении г. Иванков, не справился с управлением, съехал в кювет и ударился в дерево.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, в результате ДТП водитель и двое пассажиров автомобиля "Toyota" от полученных травм погибли на месте происшествия.