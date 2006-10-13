Япония ввела дополнительные санкции против КНДР

Кабинет министров Японии утвердил введение дополнительных санкций в отношении Корейской народной демократической республики в связи с проведением этой страной в минувший понедельник ядерного испытания.

Как передает РИА «Новости», премьер-министр Синдзо АБЭ сообщил на слушаниях в парламенте, что подписал перечень дополнительных ограничений, включающий полное прекращение импорта всех товаров, произведенных в Северной Корее, отказ во въездных визах в Японию всем гражданам КНДР, распространение запрета на заход в порты страны на все северокорейские суда, выдворение из японских вод всех находящихся там в настоящее время судов Северной Кореи.

В минувший четверг в Пхеньяне руководитель северокорейской стороны на шестисторонних переговорах по ядерной проблеме Сон Иль ХО заявил, что КНДР "обязательно примет контрмеры в ответ на введение правительством Японии дополнительных санкций". Он добавил, что руководство Северной Кореи "очень внимательно следит за всеми высказываниями нового премьера Японии Синдзо АБЭ".

Как сообщалось, 9 октября КНДР провела испытание ядерного оружия.

Международное сообщество и МИД Украины осудили проведение Северной Кореей ядерного испытания.