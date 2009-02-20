Как Украине пережить кризис без дефолта

Больше всего помог бы мораторий двух первых лиц государства на взаимные политические заявления: если бы Тимошенко и Ющенко со своим Секретариатом замолчали бы хоть на год и молча работали... Мнение

Сегодня Украине необходимы скорые и решительные шаги, которые смогут увеличить поступления в бюджет.

Вот несколько вариантов:

1. Упрощение регистрации новых предприятий.

Для многих украинцев свое дело сейчас может стать единственным выходом из затруднения.

Именно во время кризисов родились Microsoft, Intel, Adobe и Compaq.

2. Судьи «зваричи» везде, рейдерство масштабов невиданных в ни одной стране.

Никакой бизнесмен не будет чувствовать себя уверенно при такой судейской системе.

Не нужно ожидать судейской реформы. Нужно немедленно снять судейскую неприкосновенность. Возможно, необходимо создать отдельные суды низшей инстанции, которые занимались бы исключительно рассмотрением дел судей, прокуроров, работников СБУ, милиционеров и других силовиков, чтобы судьи и силовики не покрывали друг друга.

Как вариант законодательно предусмотреть, чтобы в таких судах были иностранные судьи.

3. Борьба с коррупцией.

Как ни странно, сегодня еще есть желающие инвестировать в экономику Украины. Но по уровню коррупции в 2008 Украина была на 134 месте – хуже Молдовы, Армении, Индонезии, Колумбии, Нигерии, Уганды, Замбии, Нигера, Египта, Руанды, Ямайки... и даже воюющих Эфиопии и Эритреи.

Дело не в ментальности, ведь вряд ли украинцы более склонны к коррупции, чем перечисленные выше народы.

Вспомним, что в СССР наиболее коррупционный имидж был у грузин. А сегодня Грузия находится на 67-ом месте в мире по уровню коррупции Transparency International, опережая все страны СНГ. Главную роль в борьбе с коррупцией играет политическое лидерство. Правда в том, что в Украине мы не имеем состоятельного лидера, а только слушаем разговоры импотентных лидеров и депутатов, которые коррупцию всячески защищают, в том числе своей неприкосновенностью.

Следовательно во-первых, должно быть выполнено обещание о снятии депутатской неприкосновенности.

Во-вторых, необходимо ввести постоянную ротацию прокуроров по разным регионам, чтобы не было «срастания» с местной администрацией. Когда сегодня отключают от электроэнергии школы и военные части за несколько тысяч гривен долга, меня удивляет, например, почему прокуратура Киевской области ничего не предпринимает относительно руководителей одного из УЖКГ, которое с 1998 года практически ничего не платило «Киевэнерго», задолжало около 800 тыс. грн. При этом это УЖКГ отпускало тепло для населения по тарифам в 5 раз выше, чем в г. Киеве.

4. Уменьшение количества высокопоставленных должностных лиц.

Несколько политических сил обещали уменьшение числа депутатов до 300. Это должно быть сделано сейчас.

Необходимо уменьшить и Киевраду, количество депутатов в которой превышает сумму депутатов нескольких европейских столиц, вместе взятых.

Дальше. В Украине число министерств большее, чем в США, Великобритании, Германии, Франции. Украина – богаче этих стран?

Какова, например, цель существования Министерства ЖКГ, которое не смогло хоть что-то сдвинуть в своей отрасли?

И зачем вообще украинским правительствам Министерство экономики, если ни одно из них не имело никакой экономической политики? Как по мне, правительству Тимошенко хватило бы Департамента популизма, а правительству Януковича – небольшой «Комиссии по дерибану страны в интересах миллионеров любимого региона».

5. Объединение по возможности государственных предприятий ради экономии на зарплатах многих руководителей.

Зачем Нафтогазу столько дочерних предприятий? Каждый лишний руководитель в любом государственном предприятии снижает его эффективность через получение откатов.

И что-то мне подсказывает, что представители блока Литвина выступают против реорганизации «Укрзализныци» в единое государственное предприятие не из-за беспокойства о простых людях...

6. Дальнейшее ограничение расходов государственных служащих.

Полмиллиона гривень на новогодние поздравительные открытки от Президента Украины (в том числе судье Зваричу) во время кризиса – издевательство над обнищавшим народом. Необходимо запрет подобных акций для всех государственным чиновников до конца кризиса. Уместным был бы запрет разных празднеств за счет государственного или местных бюджетов (особенно «под патронатом» Президента, мэров или любых должностных лиц в год перед президентскими выборами).

Нужно перестать смешить мир исками уволенных губернаторов и других высокопоставленных должностных лиц, внести изменения в законодательство о том, что КЗОТ не распространяется на должностных лиц, назначенных Верховной Радой, Президентом или Кабмином.

Соглашаюсь и с «несуществующим» листом Пинзеника к Тимошенко, где предлагалось сократить фонд оплаты труда органов власти на 20% (вместо запланированных 10%), зарплату министров – на 40–50% и отменить льготы чиновникам и депутатам, а также позорное деление пенсионеров на «сорта», когда 18 категориям «небожителей» для начисления пенсии учитывается 90% годовой зарплаты, а остальным – 1,35%.

7. Один из рецептов успеха Грузии в борьбе с коррупцией – уменьшение количества работников полиции, но повышение их зарплаты, когда в полицию набирают только людей с высшим образованием.

А в Украине? Когда я звонил по телефону в райотдел милиции относительно запуска петард под моими окнами ночью, дежурный не верил мне («Где это такое написано?»), что законом введены штрафы за избыточный шум 85–255 грн. на первый раз и 255–510 грн. за повторное нарушение.

Следовательно наша «квалифицирована» милиция каждый день готовая жечь бензин, ездить и просить нарушителей не шуметь ночью вместо того, чтобы однажды взыскать штраф, не только «отбив» бензин, но и заработав на свою зарплату.

Так же в Киеве патрули ходят по подземным переходам, где люди курят, и не берут с курильщиков штрафы, которые по закону составляют 17–85 грн. за первое нарушение, и 85–119 грн. повторно. Безнаказанно курят на рабочем месте водители маршруток и троллейбусов, а в Киеве нет ни одного боулинг-клуба , где были бы места для некурящих.

8. Дополнительные штрафы.

Эффективность высоких штрафов доказана улучшением ситуации на дорогах.

Нужно этот опыт использовать и в других сферах.

Меня, например, поражает, сколько миллионов «Киевзеленстрой» тратит ежегодно на восстановление газонов, по которым тут же начинают ездить автолюбители.

9. Справедливые налоги

Наступило время закрыть дыру в виде «единого налога» СПД, оставив только процентный налог.

Необходимо ввести налог на имущество богатых.

Наконец должно быть денонсировано соглашение с Кипром об избежании двойного налогообложения, из-за которого, как пишет УП, только Черновецкий при продаже «Правекс-банка» не доплатил полмиллиарда гривен налогов только в бюджет (обворовав своих «любимых» бабушек).

В прошлом месяце Верховная Рада отказалась вводить налог для богатых и денонсировать Соглашение с Кипром: не голосовали Блок Литвина, Партия Регионов и коммунисты.

Если коммунисты заботятся о богатых, а не о бедных, то они не коммунисты, а либералы, которые прислуживают капиталистам, причем «компрадорским», как любит говорить Петр Симоненко.

И, извините, после таких голосований «Стране не нужен Литвин!»

10. Развивать туризм.

Больше всего развитию туристической привлекательности Украины помог бы мораторий двух первых лиц государства на взаимные политические заявления: если бы Тимошенко и Ющенко со своим Секретариатом закрыли бы рты хотя бы на год и молча работали.

Думаю, за каждое публичное заявление этих «лиц» туристические ассоциации Украины имеют право выставлять иски за ухудшение туристического имиджа Украины.

Второе по важности – это инвестиции в инфраструктуру. Не только связанные с Евро-2012, но и в Карпатах и Крыму.

Нужно также расширить перечень стран, гражданам которых не нужно получать визы в Украину.

К имеющимся сейчас странам (Европа, США, Канада, Япония) следует добавить Австралию, Новую Зеландию, Израиль, Южную Корею, богатые страны Персидского залива и Турцию, которые по уровню жизни не ниже Украины: их граждане вряд ли массово будут иммигрировать в Украину.

11. Отменить стипендии студентам (кроме инвалидов и сирот).

Я не верю, что студент-«бесплатник» настолько лучше «плательщика», что первый получает и бесплатную учебу, и еще и стипендию!

И чем вообще студент, который на своем веку ничего не сделал, заслужил стипендию, которая почти равняется пенсии тех, кто тяжело работал всю жизнь?

США являются мировым экономическим лидером не в последнюю очередь потому, что, имея только платное образование, приучают своих граждан работать смолоду.

(Конечно, чтобы украинские студенты могли подрабатывать, нужно навести порядок в университетах, запретив сдачу помещений в аренду, из-за нехватки которых студенты вынуждены ходить на одну "пару" утром, а на другую – днем или вечером, что делает невозможными подработки.)

12. Необходимо легализовать проституцию и производство порнографической продукции.

Украинские города изобилуют этим добром и без легализации. Легализация только внесет больше прозрачности и контроля в эти сферы и предоставит государству право получать налоги.

Все правозащитные организации согласны, что именно легализация уменьшит преступность в этой сфере.

При этом необходимо сделать более суровым наказание за привлечение к проституции малолетних, распространение в общедоступных местах продукции для взрослых и тому подобное.

Германия, Австрия, Швейцария, Нидерланды, Турция, Новая Зеландия, Австралия, некоторые штаты США легализовали не только проституцию, но и бордели, потому что уличная проституция считается опасной и нежелательной, ведь уличные проститутки в лучшем случае становятся наркоманками, а часто бесследно исчезают.

Ради защиты от эксплуатации возможно законодательно установить какой-то минимальный процент от оплаты, что должны получать «работницы» от оплаченной клиентом суммы.

13. Отложить на «после кризиса» выплаты сбережений Сбербанка.

Иначе в Украине останутся жить одни бабушки, которые получат сбережения, да Юлия Тимошенко, которая победит на выборах Президента благодаря такому безумию. Остальные украинцы выедут за границу или скончаются от кризиса и инфляции.

Кость Кирнас, финансист и публицист