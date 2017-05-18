Эксперты обсудят блокирование российских сервисов в Украине. Угрожает ли это свободе слова?

18 мая 2017 года в 12:00 в Институте Горшенина состоится круглый стол «Отгородиться от российского Интернета. Миссия выполнима?»

Организатор круглого стола – Институт Горшенина

Вопросы к обсуждению:

Какую цель имеет указ Президента Украины относительно санкций против российских компаний? Можно ли достичь цели такими методами.

Каковы возможные последствия, в том числе для рядовых украинцев?

Большой украинский Файервол. Технические возможности реализации указа.

Угрожает ли данный указ свободе слова в Украине?

Участники круглого стола:

Дмитрий Шимкив, заместитель главы Администрации Президента Украины, экс-генеральный директор «Майкрософт Украина»;

Зорян Шкиряк, советник министра внутренних дел Украины;

Александр Кардаков, бизнесмен-инноватор, председатель наблюдательного совета "Октава Капитал";

Иван Сидоренко, директор департамента корпоративных продаж компании "ИТ-Интегратор";

Михаил Макарук, официальный представитель международного разведывательного сообщества InformNapalm;

Ярослав Юрчишин, исполнительный директор Transparency International Ukraine.

Модератор – Наталия Клаунинг, директор по коммуникациям Института Горшенина.

Контакты для аккредитации СМИ: (044) 230 49 62

Упоминания в новостях об организаторе дискуссии - Институте Горшенина - обязательно.

Адрес Института Горшенина: г. Киев, ул. Малая Житомирская, 18б (вход в арку со стороны Михайловского переулка).