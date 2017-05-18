Эксперты обсудят блокирование российских сервисов в Украине. Угрожает ли это свободе слова?
18 мая 2017 года в 12:00 в Институте Горшенина состоится круглый стол «Отгородиться от российского Интернета. Миссия выполнима?»
Организатор круглого стола – Институт Горшенина
Вопросы к обсуждению:
Какую цель имеет указ Президента Украины относительно санкций против российских компаний? Можно ли достичь цели такими методами.
Каковы возможные последствия, в том числе для рядовых украинцев?
Большой украинский Файервол. Технические возможности реализации указа.
Угрожает ли данный указ свободе слова в Украине?
Участники круглого стола:
Дмитрий Шимкив, заместитель главы Администрации Президента Украины, экс-генеральный директор «Майкрософт Украина»;
Зорян Шкиряк, советник министра внутренних дел Украины;
Александр Кардаков, бизнесмен-инноватор, председатель наблюдательного совета "Октава Капитал";
Иван Сидоренко, директор департамента корпоративных продаж компании "ИТ-Интегратор";
Михаил Макарук, официальный представитель международного разведывательного сообщества InformNapalm;
Ярослав Юрчишин, исполнительный директор Transparency International Ukraine.
Модератор – Наталия Клаунинг, директор по коммуникациям Института Горшенина.
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Упоминания в новостях об организаторе дискуссии - Институте Горшенина - обязательно.
Адрес Института Горшенина: г. Киев, ул. Малая Житомирская, 18б (вход в арку со стороны Михайловского переулка).