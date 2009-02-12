Где взять деньги, или Еще 17 идиотских идей для Черновецкого

Киевская власть сегодня повторяет действия украинского правительства – как любые слабые властьимущие, неспособные полноценно наполнить бюджет, – она начинает «закручивать гайки» простому народу.

Это и рост тарифов на проезд и ЖКУ, введение платных услуг в поликлиниках, платный вход на кладбища и т.д. и т.п...

К списку уже реализованных и только запланированных ноу-хау «как собрать побольше денег» предлагаю следующие:

1. Если не удалось собирать отдельный налог с лиц, живущих в столице, хоть и зарегистрированных (читай – прописанных) в других городах, можно всех ловить, скажем, на входе на станцию метро Вокзальная. Там, проверив у всех паспорта с соответствующей отметкой, снимать сбор, который можно внести здесь же, в кассе метро. Это ничего, что там и так негде протолкнуться.

2. Когда мэр решил сделать платным столичный транзит, он забыл о, так сказать, «внутреннем рынке». Сколько работы и внутри города! – то есть полно денег внутри! Например, можно поставить шлагбаумы на всех киевских мостах, а если смотреть шире – то и на проспектах! А остальные дороги довести до такого состояния, что самые навороченные джипы не пройдут. Значит, будут платить все, даже Президент. Еще, как вариант, поставить аналогичный шлагбаум на обуховской трассе, чуть дальше от Киева, чем находится мэрский дом.

3. Можно заработать на благотворительности. Недавно мэр объявил о своей защите «любимых бабушек», которых он вроде бы решил брать на пожизненное содержание. А затем – еще и похоронить за свой счет. Почти каждая из них имеет свою квартиру, которую некому наследовать. Так вот, Леонид Михайлович, вот вам еще один способ – перед тем как похоронить, перепишите их жилье на себя.

4. Оплата разрешений на митинги, съезды, пикеты и другие массовые собрания (в том числе – и «Посольства Божьего»). Здесь никто не нарушает конституционного права граждан на массовые собрания.

5. Платный вход во все городские парки и скверы. Без соответствующего билетика ни одного студента с бутылкой пива не увидите. А как же вышло, что о лесах киевских забыли? Там, понимаете, срач полный, вот и причина, чтобы над тарифом подумать. Мусор, конечно, никто не будет убирать, но кто у нас, собирая деньги, инфраструктуру улучшает?

6. Обложить налогом «порчу коммунального имущества». Так запросто можно охарактеризовать факт внешнего утепления помещений горожанами – дополнительное утепление стен многоэтажек пенопластом приобретает все большие масштабы. Под тем же соусом можно содрать за ремонты квартир и офисов.

7. Музыканты-любители, которые зачастую поют в центре города, – они хотя лишь зарабатывают на бутылку пива, но это заработок.

8. А как же о туристах забыли? И их, и других любителей пофотографироваться в городе хватает, пусть платят. Тариф за видеосьемку – двойной!

9. Для "местных" иностранцев вообще все что хочешь можно дороже сделать – их украинская Конституция не защищает. Налог на пребывание, коммуналку, парковку, все, что можно содрать в местную казну.

10. Любителей домашних попугаев, котов, хомячков, черепашек, сурков нужно приравнять к собаководам! А для владельцев питонов и крокодилов ввести налог на роскошь! То есть приравнять их к владельцам лексусов.

11. Легализовать в Киеве проституцию и наркоторговлю - и налоги в городскую казну, а не в карманы тех, кто все это "крышует".

12. Для сватовства вашего Лесика Довгого можно раз в месяц устраивать балы, куда зажиточные маменьки будут приводить (конечно, не бесплатно!) будущих невест.

13. Кстати, о женихах. Господин мэр, ваша хорошая инициатива иногда фотографироваться с ними может стать платной традицией. Нужно обязательно брать с них деньги!

14. Этот способ, вероятно, будет иметь наибольший спрос – разместите рекламу на всех машинах городской администрации, обяжите к этому всех городских чиновников и депутатов. Конечно, квадратный сантиметр площади на вашем Майбахе будет самым дорогим! Кроме того, найдется и место для логотипа и на лацкане вашего пиджака.

15. «Аллея звезд» для олигархов. Каждый из них за 100 тыс., например, может рассчитывать на плитку со своей фамилией в центре (европейской, хе-хе) столицы!

16. Разлегся на газоне – штраф! Уселся на скамейке – плати! (Но уже без составления протокола).

17. Помянул «всуе» фамилию мэра (в газете – или и на сайте) – уплати, будь добр, роялти!

Список извращений можно продолжать и дальше, придумывая множество идиотских способов, как содрать из людей деньги. Жаль только, столичная власть не знает ни меры, ни реальной цены своим "бредовым" идеям.

Господин мэр, поймите, что не в селе вы живете, из которого вся молодежь до 40 давно выехала. Там ваши бабушки были бы счастливы. Вы живете в (пока еще) молодом перспективном европейском городе, где люди хотят (и – пока еще! – могут) получить образование, стать на ноги, сделать карьеру и вырастить не менее талантливых, счастливых детей. По крайней мере, когда-то этот город был полон надежд для миллионов людей из всех уголков страны.

Прекратите издевательство над более, чем двумя миллионами киевлян (сколько тех бабушек живет?) хотя бы потому, что ваш нынешний электорат хоть и надежен сегодня, но он очень не долговечен (дай вам Бог здоровья, бабушка!).

Предостерегаю только об одном: не стоит применять перечисленные выше советы как руководство к действию. Иначе потребую компенсаций, роялти и т.п. За украденные идеи.

Дмитрий Стаховский, житель Киева