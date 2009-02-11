Польша будет возвращать НДС покупателям новых автомобилей

Польское правительство в рамках борьбы с экономическим кризисом планирует ввести возвращение налога на добавленную стоимость покупателям новых автомобилей.

Как пишет сегодня газета Polska, 10 февраля Министерство экономики проводит консультации по этому вопросу с Министерством финансов, которые планируется завершить до конца марта.

По данным издания, НДС, который в Польше на автомобили составляет 22%, может получить каждый, кто купит новую машину, а старую сдаст в металлолом.

Polska замечает, что при средней стоимости нового автомобиля около 15 тысяч долларов можно сэкономить 3 тысячи долларов.

По данным издания, министерство рассматривает возможность выплаты компенсаций за покупку новых автомобилей из специального «ресайклингового» фонда, на счетах которого в настоящее время есть более 350 млн. долларов. Фонд наполняется за счет выплат за первую регистрацию автомобиля, который в Польше составляет около 150 долларов.

Издание отмечает, что возвращение налога, или доплаты ввели другие страны Евросоюза, что повлияло на оживление автомобильного рынка.

По данным газеты, в Германии за покупку нового автомобиля и сдачу старого (минимум 9-летнего) в металлолом можно получить 2,5 тысячи евро доплаты, в Италии государство доплачивает покупателю нового авто 1,5 тысячи евро, во Франции - около тысячи евро.