В Бразилии индейцы съели молодого фермера

Родители пропавшего в Бразилии 19-летнего юноши обнаружили его останки на территории индейского племени Кулина. Молодой человек был съеден во время ритуального акта каннибализма, сообщает CNN.

По словам местного чиновника, индейцы и молодой фермер были давно знакомы и даже иногда помогали друг другу. Известно, что члены племени пригласили фермера к себе, и после этого его уже никто не видел. Родители обнаружили голову своего сына висящей на дереве, при этом индейцы "с гордостью" сообщили, что ритуально съели его.

Расследование инцидента осложняется тем, что по бразильским законам ни полиция, ни армия не имеют право входить на территории индейских племен. Тем не менее пятеро подозреваемых индейцев были задержаны для допросов, однако позже они сумели скрыться.

Для того, чтобы выяснить судьбу пропавшего, пришлось три дня ожидать прибытия в отдаленный уголок на границе с Перу представителей FUNAI - Национального фонда индейцев Бразилии, которые занимаются вопросами взаимодействия с племенами.

Племя Кулина относится к так называемым изолированным племенам, однако многие из них вступают в контакты с неиндейским населением. В Бразилии их проживает около 2500 человек, еще 450 живут в Перу. Всего же в стране насчитывается около 55 подобных изолированных сообществ.

По данным FUNAI, 460 тысяч индейцев Бразилии говорят на 1300 языках. Язык племени Кулина отличается особой сложностью, причем женщины и мужчины одного племени говорят на разных языках.

Лента.ру