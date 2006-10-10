Европа приняла Одессу в элитный клуб мегаполисов

Одесса стала ассоциированным членом международной организации «Еврогорода» («Eurocities») – влиятельной структуры, объединяющей крупнейшие города Европы. Об этом сообщили УНИАН в управлении информации горсовета.

Кандидатуру Одессы було представлено на заседании исполнительного комитета организации «Еврогорода» в столице Европейского Союза – Брюсселе. Соответствующее заявлении подал в сентябре городской голова Одессы Эдуард ГУРВИЦ.

Учитывая уровень социально-экономического развития Одессы, ее международный имидж и наличие демократически избранного муниципалитета, исполком «Еврогородов» принял решение принять город в ассоциированные члены организации. «Одесса стала третьим после Санкт-Петербурга и Киева городом на территории бывшего Союза, получившим право членства в элитном клубе европейских мегаполисов», - заметила заместитель руководителя управления информации горсовета Елана ВАРИЧЕВА.

Это даст возможность Одессе, добавила она, принимать участие в многочисленных программах сотрудничества и обмена опытом, финансируемых как «Еврогородами», так и структурами Европейского Союза. Кроме того, факт членства в «Еврогородах» является важным позитивным сигналом для потенциальных инвесторов и туристов.

В «Еврогорода» входят муниципалитеты более 120 городов из 30 стран, в первую очередь государств Евросоюза.

Справка УНИАН. Необходимыми условиями для принятия в «Еврогорода» таковы: население свыше четверти миллиона человек; высокая международная и национальная значимость города-претендента, демократически избранное городское руководство. Города из стран-соседей ЕС могут быть приняты в состав организации как ассоциированные члены (их количество не должно превышать 10%).