Секретарем СНБО назначен Виталий Гайдук

Секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины назначен президент консорциума "Индустриальная группа" Виталий ГАЙДУК.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующий указ на брифинге в Секретариате Президента зачитал глава Секретариата Виктор БАЛОГА.

Другим своим указом В.ЮЩЕНКО освободил Владимира ГОРБУЛИНА от должности исполняющего обязанности секретаря СНБО.

На брифинге В.ГОРБУЛИН заявил, что полностью «поддерживает и разделяет» решение Президента о назначении В.ГАЙДУКА.

«Я имею возможность передать в надежные руки аппарат СНБО», - заявил В.ГОРБУЛИН.

Справка УНИАН. В.ГАЙДУК родился в Донецкой области в 1957 году. В 1980 г. окончил Донецкий политехнический институт, по специальности - инженер-экономист.

В 2000-2001 р.р. занимал должность первого заместителя министра топлива и энергетики Украины; позже - министр топлива и энергетики. С 26 ноября 2002 г. по 5 декабря 2003 г. - вице-премьер-министр. Кандидат экономических наук.

В настоящее время В.ГАЙДУК является президентом консорциума "Индустриальная группа" и председателем наблюдательного совета ОАО "Днепровский металлургический комбинат имени Дзержинського".

В конце 2005 года В.ЮЩЕНКО заявлял, что вице-премьер-министром Украины по энергетическим вопросам назначен В.ГАЙДУК. Однако указ о назначении В.ГАЙДУКА вице-премьер-министром так и не был обнародован.