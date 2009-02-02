Автопробег в Донецке в защиту реальных условий кредита (фото)
05:48, 02 февраля 2009Разное
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"Защита" объединяет пострадавших от кризиса
Всеукраинская общественная организация ”Защита”, которая объединяет пострадавших от финансового кризиса, провела автопробег по маршруту Донецк - Макеевка - Харцызск. Цель акции - привлечь внимание властей к отношениям украинских банков и их клиентов в условиях финансового кризиса. Участники акции собрались, чтобы добиться нормальных условий погашения кредита и напомнить государству о необходимости неотложных мер для решения этой проблемы.
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