Круглый стол "Существует ли для Украины альтернатива заимствованиям МВФ?"

Круглый стол состоится 6 апреля 2017 года в 12:00. Организатор – Институт Горшенина.

Вопросы к обсуждению:

1. Какие факторы влияют на взаимоотношения Украины с международными донорами? Когда мы сможем отказаться от кредитов МВФ и выйти на рынки внешних заимствований?

2. Не осложнит ли отрицательное решение Лондонского суда по «кредиту Януковича» выход Украины на рынки внешних заимствований?

3. Как повлияет антикоррупционное расследование в Нацбанке на взаимоотношения с международными донорами?

4. Кто сможет возглавить Нацбанк после Валерии Гонтаревой?

5. Может ли Украина себе позволить повышение пенсий осенью 2017 года? За счет чего?

6. Есть ли у Украины шансы выполнить меморандум с МВФ? При условии, если состав кабмина и парламента останется неизменным и при условии, если изменится.

Участники круглого стола:

1. Олег Устенко, Исполнительный директор Международного Фонда Блейзера;

2. Игорь Уманский, и.и. министра финансов Украины в 2009-2010 гг;

3. Владимир Сиденко, научный консультант Центра Разумкова по вопросам экономики;

4. Руслан Черный, управляющий партнер "Финансового клуба".

5. Игорь Бураковский, директор Института экономических исследований и политических консультаций

Модератор круглого стола - Андрей Яницкий, редактор экономического отдела LB.ua.

Контакты для аккредитации СМИ: (044) 230 49 62

Упоминания в новостях об организаторе дискуссии - Институте Горшенина является обязательным.

Адрес Института Горшенина: г. Киев, ул. Малая Житомирская, 18б (вход в арку со стороны Михайловского переулка).