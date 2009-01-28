За отдельную плату желающие смогут посадить на Крещатике каштаны

В Киеве за отдельную плату все желающие смогут посадить на Крещатике каштаны, на ограждении которых будут прикреплены таблички с их именами.

Как передает корреспондент УНИАН, Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ сегодня представил программу по озеленению и благоустройству столицы на 2009-2010 годы, разработанную коммунальным предприятием «Киевзеленстрой».

Одной из подпрограмм этого документа предусмотрено выдвижение предложений известным людям, а также всем желающим высадить на главной улице города каштан, который увековечит этого человека или организацию.

Целью программы является возобновление зеленых насаждений в центре Киева.

Высадить «свое дерево» будут иметь возможность как киевляне, так и гости столицы. Этот каштан будет обнесен кованой оградой, на которой будет уставлена латунная табличка с именем человека, который его посадил.

Как отмечалось на пресс-конференции, услуга будет платной, а полученные от этой акции средства будут направлены в городской бюджет и использованы на озеленение города.

Акция будет проводиться в рамках специальной программы, связанной с символикой Киева, «Каштаны на Крещатике». В соответствии с этой программой, вдоль улицы Крещатик планируется выделить сто лунок для высадки всеми желающими за плату лучших сортов каштана «бриотти» и «баумани».

В общей сложности предложенная «Киевзеленстроем» программа озеленения города включает в себя 14 специальных программ и акций. В частности, программой предусмотрено проведение международного конкурса ландшафтного дизайна «Парк мира».

Столичные власти предусматривают, что программа будет финансироваться за счет спонсоров и экологических фондов. Приглашения для участия в конкурсе будут рассылаться в 30-40 стран.

В общей сложности представленная программа по озеленению столицы будет реализовываться по нескольким направлениям, в том числе, в ее рамках будет осуществляться мониторинг состояния зеленых насаждений, будут проводиться инвестиционные конкурсы, а также будут налаживаться международные связи с городами-побратимами и будут привлекаться благотворительные средства.

Как отметил столичный председатель, «Киевзеленстрой» будет предлагать около 50 видов разных услуг, которые будут предоставляться разным организациям и предпринимателям, которые самостоятельно не могут обустроить закрепленную за ними территорию. Среди этих услуг, по словам Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО, лечение деревьев, уход за ними и даже разведение бабочек.