На сайте УНИАН - новая рубрика «Прямая речь (видео)»

На главной странице Интернет-портала УНИАН сегодня появилась новая рубрика – «Прямая речь (видео)».

Мнения бизнесменов, журналистов, художников и других экспертов дополнят широкую информационную палитру агентства.

«Непременное условие: герой нашей новой видеорубрики должен быть яркой личностью, профессионалом своего дела и уметь за 2-3 минуты компетентно и популярно изложить суть дела, о которой он говорит», - сказал генеральный директор УНИАН Олег НАЛИВАЙКО, комментируя нововведение на сайте.

Он также заметил, что в рубрике будет даваться видеозапись, сделанная без цензуры и без монтажа, – в формате именно “прямой речи”.

Как добавили в отделе маркетинга УНИАН, запись видео будет осуществляться в собственной студии агентства УНИАН, также будут рассматриваться и готовые ролики в формате: файл 320х240 px, размер к 8Мб, формат – flv (flash video).

Видеоархив «Прямой речи» будет сохраняться на сайте агентства постоянно.

Предложения о сотрудничестве принимаются по электронным адресам: nat@unian.net, yura@unian.net.