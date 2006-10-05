Спасибо России, что помогает нам растить патриотов

От всей души хочется поблагодарить г-на Президента России и министра обороны РФ за выверенную, исключительно мирную внешнюю и внешнеэкономическую политику. За то, что не взлетели бомбардировщики курсом на Тбилиси. За давление – экономическое и политическое – на братские народы, которым не повезло выбрать «не ту» власть. Спасибо, что не сжигаете напалмом страны, где иногда терпят неудачи ваши «разведчики».

Приятно видеть, как сплачивается великий народ перед натовской и американской угрозой.

Досадно, что Прибалтика успела сбежать в Объединенную Европу и не удается втюхивать ей газ по исключительно «экономическим» ценам (по $230, а не по $110).

Спасибо, что заботитесь о нас, отрезвляя экономическими и денежными рычагами, указывая нам «на наше место». Спасибо, что не пожали руку «оранжевой власти», когда она ее вам протягивала. Спасибо, что не подаете руку «бело-голубой». Так держать!

А то мы, как дураки, и свои национальные интересы соблюсти хотим и дружить странами. Вы, видимо, свой выбор сделали.

Спасибо, что поддерживаете сепаратизм в соседних с вами странах. Это поможет вам отбиваться от настырных друзей, а у нас взрастит новых «патриотов».

Одна просьба – объясните всем: Джордж – ваш друг или враг? Только громко – так, чтобы все услышали…