В Харьковской области автомобиль столкнулся с электричкой: трое погибших

В Изюмском районе Харьковской области на железнодорожном переезде произошло столкновение легкового автомобиля „ГАЗ-31105” с пассажирским электропоездом №622 соединением “Мариуполь-Харьков”.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, в результате дорожно-транспортного происшествия погибли три человека, еще один в тяжелом состоянии госпитализирован в больницу.

Движение поездов осуществляется по запасной колее.

Правоохранительными органами проводится расследование.

На месте работала опергруппа Главного облуправления МЧС.