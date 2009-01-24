В Харьковской области автомобиль столкнулся с электричкой: трое погибших
12:25, 24 января 2009Разное
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Еще один - в больнице в тяжелом состоянии
В Изюмском районе Харьковской области на железнодорожном переезде произошло столкновение легкового автомобиля „ГАЗ-31105” с пассажирским электропоездом №622 соединением “Мариуполь-Харьков”.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, в результате дорожно-транспортного происшествия погибли три человека, еще один в тяжелом состоянии госпитализирован в больницу.
Движение поездов осуществляется по запасной колее.
Правоохранительными органами проводится расследование.
На месте работала опергруппа Главного облуправления МЧС.
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