Американцы оставили сатирика Задорнова без хлеба

Нобелевская премия по химии за 2006 год присуждена американцу Роджеру Корнбергу (Roger D. Kornberg), профессору кафедры структурной биологии Стэнфордского университета. Соответствующее объявление опубликовано на сайте Нобелевского комитета.

Это уже вторая премия в этом году, уходящая в Стэнфорд. В понедельник премия по медицине была присуждена профессору кафедры патологии и генетики этого же университета Эндрю Файру.

Корнберг удостоился премии "за исследования молекулярных основ транскрипции у эукариот" – первого этапа процесса синтеза белка у животных, растений и грибов.

Корнберг отправится на церемонию вручения Нобелевскую премии уже во второй раз. Когда ему было 12 лет, он уже присутствовал на этом мероприятии. Тогда премию по медицине вручали его отцу, Артуру Корнбергу, описавшему передачу генетической информации от ДНК к ДНК, то есть воспроизводство наследственного материала. Открытие Роджера Кронберга заключается в описании передачи данных от хранящей наследственную информацию молекулы ДНК молекуле-посреднику, так называемой информационной РНК.

Благодаря исследованиям Корнберга стало понятно, как, с химической точки зрения, происходит передача генетической информации из генов к соответствующим структурам клетки, ответственным за синтез белков.

Хотя полученные ученым результаты относятся к процессам, происходящим в живых организмах, в пресс-релизе Нобелевского комитета особо подчеркивается, что исследования Корнберга являются достижением в области химии.

Как уже сообщалось, лауреатами Нобелевской премии в области физиологии и медицины и в области физики также стали американцы.

Лента.ру