”Десятка” влетела в маршрутку: 3 погибших, 8 раненых

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, авария произошла 2 октября приблизительно в 19 час. на автодороге Киев-Харьков-Довжанский. Водитель легкового автомобиля "ВАЗ - 2110" нарушил правила дорожного движения, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с микроавтобусом "Мерседес". Погибли водитель и пассажирка легкового автомобиля и пассажирка микроавтобуса. 8 пострадавших пассажиров микроавтобуса с травмами разной степени тяжести госпитализированы.

***Всего за прошедшие сутки на территории Украины зарегистрировано 143 дорожно-транспортных происшествия, погибли 23 человека и 194 - травмированы.