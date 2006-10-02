Головатый избран вице-президентом ПАСЕ

В Страсбурге (Французская Республика) в начале работы четвертой части очередной сессии Парламентской Ассамблее Совета Европы утверждены полномочия Постоянной делегации Верховной Рады Украины 5-го созыва, которую возглавляет председатель Комитета Верховной Рады Украины по иностранным делам Виталий ШИБКО.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе парламента.

Свою работу ПАСЕ начала с утверждения повестки дня четвертой части очередной сессии, в которую, кроме вопросов, предложенных Бюро Ассамблеи, на четверг, 5 октября, включено обсуждение по срочной процедуре еще двух – ситуации в Ливане и вопросы о миграционных потоках в Южной Европе.

Также на заседании в понедельник вице-президентом ПАСЕ избран народный депутат Украины, члена постоянной делегации Верховной Рады Украины в ПАСЕ Сергей ГОЛОВАТЫЙ (фракция Блока «Наша Украина»).

После пакета организационных вопросов, ПАСЕ рассмотрела вопрос об институционном балансе в Европе и о выполнении решений Европейского суда по правам человека.

Сессионный день вторника ПАСЕ планирует посвятить обсуждению вопросов общей политики относительно ситуации на Балканах, в частности нынешней ситуации в Косово.

В среду парламентарии Совета Европы среди прочего планируют заслушать информацию Комитета министров по адресу ПАСЕ от министра иностранных дел Российской Федерации, которая председательствует в Совете Европы. Значительное внимание в этот день Ассамблея планирует посвятить вопросам защиты национальных меньшинств государствами-членами Совета Европы.

В четверг, кроме отмеченных выше вопросов, рассмотрение которых состоится по срочной процедуре, ПАСЕ рассмотрит вопрос о создании Европейского центра памяти жертв насильственных переселений и этнических чисток, а также об образе мигрантов, беженцев и искателей приюта в средствах массовой информации.

В пятницу, 6 октября, в последний день работы четвертой части очередной сессии ПАСЕ, перед началом пленарного заседания Ассамблеи состоится заседание Бюро ПАСЕ.