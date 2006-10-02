Участницы конкурса ”Мисс мира 2006” (37 фото)

1. вице-мисс мира 2006 мисс Австралия Сабрина Хуссами

2. вице-мисс мира 2006 мисс Румыния Иоанна Валентина Бойтор

3. финалистка конкурса "Мисс мира 2006" мисс Венесуэла Александра Федерика Гузман Дьяманте

4. финалистка конкурса "Мисс мира 2006" мисс Шотландия Николя МакЛин

5. финалистка конкурса "Мисс мира 2006" мисс Индия Наташа Сури

6. финалистка конкурса "Мисс мира 2006" мисс Пуерто-Рико Тебиам Каррион Альварес

7. финалистка конкурса "Мисс мира 2006" мисс Ливан Аннабелла Хилаль

8. мисс Китай Дуо Лиу и мисс Сингапур Перейра Колин Франческа на приеме в китайском посольстве в Варшаве

9. мисс мира 2005 Уннур Бирна Вильямсдоттир поздравляет мисс мира 2006 Татьяну Кухаржеву

10. мисс Австралия поздравляет Татьяну Кухаржеву

11. участницы конкурса "Мисс мира 2006" (конкурс в купальниках)

12. мисс Тринидад и Тобаго Тенеке де Фрейтас во время сбора средств для старейшего детского дома в Варшаве, участницы представили на аукцион предметы, характеризующие их национальные культуры

13. мисс мира 2005 Уннур Вильямсдоттир и мисс Ямайка Сара Лоуренс рассматривают ювелирные изделия в художественной галерее Телимена в Варшаве

14. мисс Перу Сильвия Корнехо Серна, мисс Аргентина Мария Беатрис Шульц, мисс Боливия Анна Мария Ортис Родаль во время сбора средств на благотворительность

15. мисс Англия Элеанор Мэри Энн Глинн на встрече с варшавянами на Замковой площади

16. мисс Австрия Татьяна Батинич и мисс Венесуэла Александра Дьяманте на приеме в китайском посольстве в Варшаве

17. мисс Эстония Лейси Польдсам

18. мисс Китай Дуо Лиу на приеме в китайском посольстве в Варшаве

19. мисс Монголия Селенге Эрден-Очир и мисс Индия Наташа Сури

20. мисс Вьетнам Ту Май Фуонг

21. мисс Польша Маржена Цышлик, мисс США Брук Элизабет Ангус, мисс Сальвадор Эвелин Татьяна Ромеро Лопес во время сбора средств на благотворительность

22. мисс Хорватия Ивана Эржич, мисс Болгария Славена Ватова, мисс Босния и Герцеговина Азра Гардич

23. мисс Аргентина Мария Беатрис Шульц и мисс Бразилия Жан Соуса Боргес перед музеем Варшавского восстания

24. мисс Мартиника Стефани Флоренс Колосс под охраной "шляхтичей" в исторических польских костюмах

25. мисс Япония Кадзуа Кондо вернулась в Варшаву после поездки по Польше

26. мисс Канада Малгожата Маевска победила в спортивном конкурсе

27. мисс Россия Александра Мазур во время спортивного конкурса

28. мисс Венгрия Рената Анетта Тот

29. мисс Австралия Сабрина Хуссами после спортивного конкурса

30. мисс Вьетнам Ту Май Фуонг на конкурсе в купальниках в Сопоте

32. мисс Шотландия Николя МакЛин

33. мисс Латвия Лига Мейнарте

34. мисс Панама Гизелла Биссот Кисветтер

35. мисс Эквадор Ребека Флорес Харамильо

36. мисс Филиппины Анна Марис Игпит

37. мисс Колумбия Элизабет Лоайза

Фото AFP, AP, Reuters