Любимый Львов, зачем ты облажался?

Дорогой Львов, я чувствовала себя страшно виноватой, что не побывала на твоем юбилее. Прости, так получилось. Я строчка за строчкой изучала меню мероприятий, которыми ты угощал своих гостей. Это какое-то торжество вкуса: уличные театры, фестиваль кузнецов, и даже Брегович (верьте, ни в одном другом городе Горан Брегович не смотрелся и не слушался бы более органично, чем во Львове). Это не Виктюк и Башмет почтили тебя твоим присутствием, это ты по-отечески оказываешь им честь, принимая их у себя с неизменным уважением и аншлагами.

Могу себе представить, что делалось в твоих ресторанах и кафетериях. Ведь даже по будням в самых дешевых забегаловках у тебя находится первоклассная еда. А тут юбилей… Мысленно представляла, какими кулинарными изысками ты потчуешь своих гостей. Крученики, домашние колбаски, жаркое, не буду говорить о кондитерских. О львовских кондитерских невозможно вспоминать без слез. Посиживая в твоей «Веронике» или «Віденській каві”, я чувствовала, что уже можно не хотеть в Париж, по крайней мере в гастрономический французский тур.

Когда Юрий Витальевич Луценко решил подарить Львову торт, я подумала, что это смелый подарок. Бабка Австро-Венгрия научила печь местное население, и львовяне избалованы. Их не удивишь бисквитиком или наполеоном, даже заурядная яблочная шарлотка - в их исполнении торжественный пирог. Но этот торт особенный - подарок министра внутренних дел. Львов, твои безбашенные парни вместе с этим министром свергали бывшего президента. К тому же этот торт весил 900 килограмм, и сильно потратившиеся на пиво и ликеры парни могли бесплатно полакомиться сладеньким. Предвкушая картинки с торжеств, я переключала украинские телеканалы и что я вижу… Вместо элегантного публичного ужина, какое варварское поглощение… К этому сладкому массиву рвались толпы подростков. Не может быть! Люди, которые ходят в театры и которые, даже в самое большое безденежье, прорываются на премьеры, так негонорово кромсали этот атрибут праздника. Рядом пожилая львовянка извинялась, ей было стыдно. Что там львовянка, я думаю, что сам Штефко Бандера, который был образованным и элегантным, самолично бы бросил гранату в толпу, увидев такое падение галицкого имиджа.

Да, старичок Львов, ты где-то что-то упустил… После этого случая мне кажется, что ты уже не простой седой и благородный, но и ужасно одинокий. А знаешь, в лондонском метро во время войны, когда люди прятались там, как в убежище, местная власть организовала питание. И чтобы ты видел, как во время войны англичане без спешки, аккуратно и с достоинством принимали еду муниципалитета. И потом там не оставалось ни соринки – все было продумано. А ведь это была война.

Ну, ладно, нехорошо на дне рождения говорить о недостатках юбиляра. Но, дорогой Львов, тебе есть над чем работать, ведь другого народа у тебя нет.

Лана Самохвалова