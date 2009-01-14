В Рио-де-Жанейро - рекордная жара

В Рио-де-Жанейро зафиксирована самая высокая температура воздуха с начала 2009 года, сообщил бразильский Национальный институт метеорологии (Inmet).

По данным ведомства, столбики термометров в центре Рио поднялись в минувший вторник до +38 градусов. В ночные часы температура воздуха не опускается ниже +25. Ожидается, что жара в Рио-де-Жанейро продержится как минимум до конца января.

Как передает корреспондент РИА Новости, температурный рекорд совпал по времени с летом в Южном полушарии и пиком туристического сезона в регионе. Всемирно известные пляжи Ипанема и Копакабана даже в будни заполнены отдыхающими со всего света, а в выходные к ним присоединяются и жители Рио.

По данным Ассоциации гостиничного бизнеса Рио-де-Жанейро, заполняемость отелей в туристических районах города приближается к 100%. Туристы продолжают прибывать в Рио несмотря на то, что Новый Год и Рождество уже позади, а до главного события туристического сезона - Карнавала - осталось больше месяца. В этом году праздник пройдет в конце февраля.