Показ моделей на ”Ukrainian Fashion Week осень” (15 фото)
14:38, 01 октября 2006Разное
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Trade Mark Defile уже второй раз проходит в Украине
"Trade Mark Defile" - показ коллекций ведущих торговых марок, которые представлены на украинском рынке одежды - прошел в рамках "Ukrainian Fashion Week осень 2006" в Киеве, 29 сентября. "Trade Mark Defile" уже второй раз проходит в Украине, давая возможность дизайнерам и торговым маркам представить свой творческий потенциал на рассмотрение специалистам, СМИ и покупателям.
Модели Елены Олейник (1,5,14), Голды Виноградской (2,3,4,6,9,15), ТМ Bogdanovich (7,8), ТМ TDL (10-13)
Фото Александра Синицы
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