Показ моделей на ”Ukrainian Fashion Week осень” (15 фото)

"Trade Mark Defile" - показ коллекций ведущих торговых марок, которые представлены на украинском рынке одежды - прошел в рамках "Ukrainian Fashion Week осень 2006" в Киеве, 29 сентября. "Trade Mark Defile" уже второй раз проходит в Украине, давая возможность дизайнерам и торговым маркам представить свой творческий потенциал на рассмотрение специалистам, СМИ и покупателям.

Модели Елены Олейник (1,5,14), Голды Виноградской (2,3,4,6,9,15), ТМ Bogdanovich (7,8), ТМ TDL (10-13)

Фото Александра Синицы