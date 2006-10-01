Мисс Мира-2006 (6 фото)

Победительницей 56-го конкурса красоты "Мисс Мира-2006" стала представительница Чехии 18-летняя Татьяна Кухаржова. Такое решение вынесло здесь вечером в субботу жюри. Заключительный этап конкурса прошел в Зале Конгрессов варшавского Дворца науки и культуры.

Второе место заняла 17-летняя румынка Иоанна Бойтор, третье - 20-летняя австралийка Сабрина Хуссами, сообщает ИТАР-ТАСС.

"Я - счастлива", - только и смогла сказать Кухаржова со слезами на глазах, когда победительница конкурса красоты 2005 года представительница Исландии надела ей корону.

Всего в финальном конкурсе принимали участие 104 красавицы из Европы, Азии, Америки, Африки и Австралии.

До этого они целый месяц провели в Польше, где знакомились с достопримечательностями страны, посещая разные города и воеводства.

Кроме того, девушки осваивали искусство игры в гольф, занимались верховой ездой, снимались в видеоклипах.

Участницы конкурса возле памятника Фредерику Шопену в Лазинском парке.

Фото AFP, AP, Reuters