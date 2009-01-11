Президент Латвии не будет общаться с журналистами на русском языке

Президент Латвии Валдис ЗАТЛЕРС больше не будет общаться с русскоязычными журналистами на русском языке.

Как передает Gazeta.ru, подтвердила в воскресенье пресс-секретарь главы государства Илзе РАССА.

О своем намерении прекратить общение с журналистами на русском языке В.ЗАТЛЕРС ранее заявлял латвийскому радио.

«В Латвии один государственный язык - латышский», - сказал президент, объясняя свое решение.

Он выразил надежду, что это решение не вызовет недовольства русскоязычного населения Латвии, которое составляет около 44%.

В.ЗАТЛЕРС занял пост президента в 2007 году. На этом посту он сменил Вайру Вике-ФРЕЙБЕРГУ, которая руководила республикой 8 лет. В первые месяцы своего президентства В.ЗАТЛЕРС давал пресс-конференции на двух языках - русском и латышском.