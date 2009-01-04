Барак Обама пока поживет в гостинице

Избранный президент США Барак ОБАМА во второй половине дня в воскресенье переезжает из Чикаго в Вашингтон.

Как сообщает РИА «Новости», прибытие самолета Б.ОБАМЫ на базу ВВС США "Эндрюс" под Вашингтоном ожидается после 18.30 по времени восточного побережья США (после 01.30 в понедельник, 5 января по киевскому времени).

Семья Б.ОБАМЫ - супруга Мишель и дочери Малия и Саша - покинули Чикаго и прибыли в Вашингтон еще вечером в субботу.

После прибытия в Вашингтон и до 15 января Б.ОБАМА и его семья будут жить в фешенебельной гостинице "Хэй-Эдамс", которая находится прямо напротив Белого дома - в нескольких десятках метров от него. Белый дом отлично виден из окон "президентского" номера-люкс, стоимость которого составляет около 6 тысяч долларов в сутки.

С 15 по 20 января Б.ОБАМА с семьей будет жить в официальной государственной гостевой резиденции правительства США "Блэр Хаус", которая также находится напротив Белого дома. По давно сложившейся традиции именно из этой резиденции в день инаугурации новый президент США официально переезжает в Белый дом.

Инаугурация Б.ОБАМЫ состоится в 12.00 (19.00 по киевскому времени) 20 января.