В Винницкой области изъято почти 40 тонн самогона

В Винницкой области с начала широкомасштабной антиалкогольной кампании, которая проводится с октября текущего года, сотрудники правоохранительных органов изъяли почти 40 тонн самогона и закваски.

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью УМВД Украины в Винницкой области, также с октября возбуждено 485 уголовных дел по факту изготовления и торговли самодельными алкогольными изделиями, к административной ответственности привлечены более пяти тысяч самогонщиков.

В УМВД также сообщили, что на днях участковые инспекторы милиции Винницкого РО УМВД в пгт. Стрижавка и Вороновица прекратили деятельность шести подпольных цехов по производству самогона.

Как выяснила милиция, организовывали прибыльное производство у себя дома преимущественно пенсионеры. Среди тех, у кого работники МВД провели обыски, подавляющее большинство – женщины, самой старшей из которых 80 лет, самой молодой – 54 года.

По словам начальника ВДИМ УМВД в области подполковника милиции Игоря СЛОБОДЯНЮКА, в целом у самогонщикив изъято около 3 тонн закваски, 11 самогонных аппаратов и 250 литров самогона.

Как созналась одна из самогонщиц, ее “производство” было ориентировано преимущественно на оптовый сбыт, она продавала приблизительно по 10-15 литров в день по цене 10 гривен за литр.

Другая самогонщица обслуживала всех без исключения желающих, продавая водку собственного производства и бутылками, и на разлив.

Часто самогонщики обслуживали клиентов в долг. Любители выпить потом отдавали торговцам сразу всю пенсию или какой-то другой доход.