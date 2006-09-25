До 20 декабря каждый начальник МВД должен совершить подвиг

Ко дню украинской милиции, который будет праздноваться 20 декабря, все начальники областных управлений МВД и руководители служб министерства должны отчитаться о фиксации получения крупных взяток во вверенных им отраслях.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Днепропетровске заявил министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО.

По его словам, такое задание он поставил сегодня перед руководителями МВД во время коллегии министерства, которая проходит в Днепропетровске.

Ю.Луценко отметил, что каждый руководитель подразделений МВД должен ко дню милиции совершить «свой подвиг». По словам Ю.Луценко, «отсидеться в окопах не удастся». По результатам выполнения данного задания будут приниматься кадровые решения, подчеркнул министр.

Он отметил, что за 8 месяцев текущего года Министерство внутренних дел потеряло наступательность в борьбе с коррупцией и взяточничеством. Ю.Луценко сообщил, что за этот период правоохранительными органами на 30% уменьшено составление протоколов о коррупции и зафиксировано фактов взяточничества. «Я не верю в то, что власть сегодня стала настолько честнее», - отметил Ю.Луценко. Министр подчеркнул, что по его данным, начались «откаты» в топливно-энергетическом комплексе, «махинации» во время проведения тендеров на железных дорогах. Также министру известно о «сборе средств при назначении должностных лиц».

Ю.Луценко подчеркнул, что на данный момент ни цели, ни задания, ни методы милиции не изменились с того момента, когда Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО назначил его министром внутренних дел. По его словам, в борьбе с преступностью его не волнует «цвет партбилетов, или вообще их отсутствие».