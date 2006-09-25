Люди с детьми и собаками заблокировали центр Киева

Жители Шевченковского района Киева утром в понедельник перекрыли движение автотранспорта по улицам Хмельницкого и Гончара, протестуя против строительства церкви на территории сквера имени Зои Космодемьянской.

Непрерывное движение пешеходов (в том числе родителей с детьми и владельцев собак со своими питомцами) через эти улицы, организованное жителями начиная с восьми часов утра, на некоторое время полностью заблокировало перемещение транспорта, вызвав большие пробки в центре города.

Протестующие требовали прибытия представителей секретариата президента, Киеврады и Верховной Рады, а также отмены строительства на территории сквера, сообщили "Украинской правде" в оргкомитете акции.

Решение о выделении земельного участка в аренду сроком на 25 лет общине Украинской православной церкви Московского патриархата под строительство храма было принято Киеврадой в 2005 году.

В результате активных протестов жителей Шевченковский райсовет принял решение о приостановлении выполнения этого решения до повторного рассмотрения этого вопроса Киеврадой.

Несмотря на это, в ночь с 22 на 23 сентября вокруг сквера было возведено ограждение высотой около двух метров, знаменующее начало строительных работ.

Украинская правда