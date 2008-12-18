Водитель-нарушитель не сможет пользоваться услугами ГАИ

В ГАИ напоминают, что пока водитель-нарушитель не уплатит штраф, он не сможет воспользоваться услугами автоинспекции, в том числе пройти государственный технический осмотр транспортного средства.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, с 17 ноября, то есть на протяжении месяца после введения в действие Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования регулирования отношений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения", работники Госавтоинспекции выявили почти 440 тысяч нарушений Правил дорожного движения, на нарушителей было наложено штрафов на сумму почти 101 млн. грн.

ГАИ напоминает, что при фиксации нарушения Правил дорожного движения водителю вручается постановление об уплате соответствующего штрафа, если же нарушение зафиксировано специальными фотоприборами - высылается по почте. В этом случае информация централизованно прорабатывается, по номерным знакам определяется владелец транспортного средства и по его адресу высылается копия постановления.

Сотрудники ГАИ высылают такое сообщение на протяжении трех дней заказным письмом. Нарушитель должен уплатить соответствующий штраф на протяжении 15 суток (срок определяется со дня получения). После уплаты штрафа водителю желательно посетить отдел ГАИ по месту регистрации и предоставить соответствующую квитанцию для того, чтобы инспектор по административной практике сделал отметку об уплате штрафа в компьютерной базе, отмечается в сообщении.

Если по каким-то причинам штраф не будет уплачен своевременно, то копия постановления направляется в исполнительную службу, а с 2009 года сумма штрафа, который не уплачен в установленный срок, увеличивается вдвое.

ГАИ замечает, что в случае, если водитель не согласен с вынесенным постановлением, он может его обжаловать на протяжении 10 дней после получения постановления.

Также в сообщении подчеркивается , что накопленный „долг” не позволит водителю проводить какие-либо операции в регистрационно-экзаменационных отделах ГАИ, а также пройти государственный технический осмотр транспортного средства. В таких случаях владельцу автомобиля придется немедленно уплатить всю сумму накопленных штрафов.

В то же время ГАИ напоминает, что все необходимые мероприятия по обеспечению зачисления в соответствующие бюджеты и учет административных штрафов в сфере гарантирования безопасности дорожного движения осуществляются Государственным казначейством Украины.

На веб-сайте этого ведомства (www.treasury.gov.ua) соответствующая информация размещена в рубриках "Реквизиты счетов, открытых в органах Государственного казначейства Украины для зачисления административных штрафов в государственный и местные бюджеты" и "Информация о поступлении административных штрафов в государственный и местные бюджеты".