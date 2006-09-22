Пожар на корвете “Луцк” ликвидирован
22:04, 22 сентября 2006Разное
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Помещение гидроакустической станции остается задымленным
Ликвидирован пожар на корвете “Луцк” Военно-Морских сил Украины, который находится на ремонте в бухте Стрелецкая.
Об этом УНИАН сообщил начальник пресс-центра командования ВМС Украины капитан 1 ранга Николай НЕДОГИБЧЕНКО.
По его словам, в настоящее время очагов возгорания на судне уже нет, однако помещение гидроакустической станции, где в начале второй половины дня возникло возгорание, остается задымленным. Аварийные партии продолжают вести разведку, пострадавших нет.
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