Пожар на корвете “Луцк” ликвидирован

Ликвидирован пожар на корвете “Луцк” Военно-Морских сил Украины, который находится на ремонте в бухте Стрелецкая.

Об этом УНИАН сообщил начальник пресс-центра командования ВМС Украины капитан 1 ранга Николай НЕДОГИБЧЕНКО.

По его словам, в настоящее время очагов возгорания на судне уже нет, однако помещение гидроакустической станции, где в начале второй половины дня возникло возгорание, остается задымленным. Аварийные партии продолжают вести разведку, пострадавших нет.