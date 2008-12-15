Как новые штрафы повлияли на водителей Закарпатья
05:23, 15 декабря 2008Разное
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Отчитывается милиция
В Закарпатской области с введением новых штрафов количество дорожно-транспортных происшествий уменьшилось на 52 %.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщил начальник Главного управления УМВД в Закарпатской области Павел КОНОНЕНКО.
По его словам, также работники Госавтоинспекции фиксируют значительное снижение количества погибших и травмированных - на 78 % и 43 % соответственно.
Как сообщил П.КОНОНЕНКО, в целом за этот период выявлено 4 762 нарушений правил дорожного движения, за управление в состоянии алкогольного опьянения задержаны 265 водителей.
Работниками ГАИ в Закарпатье наложено штрафов за нарушение правил дорожного движения на общую сумму 1 млн. 177 840 грн.
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