Как новые штрафы повлияли на водителей Закарпатья

В Закарпатской области с введением новых штрафов количество дорожно-транспортных происшествий уменьшилось на 52 %.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил начальник Главного управления УМВД в Закарпатской области Павел КОНОНЕНКО.

По его словам, также работники Госавтоинспекции фиксируют значительное снижение количества погибших и травмированных - на 78 % и 43 % соответственно.

Как сообщил П.КОНОНЕНКО, в целом за этот период выявлено 4 762 нарушений правил дорожного движения, за управление в состоянии алкогольного опьянения задержаны 265 водителей.

Работниками ГАИ в Закарпатье наложено штрафов за нарушение правил дорожного движения на общую сумму 1 млн. 177 840 грн.