Уманские огнеборцы спасли 19 паломников-хасидов, сообщили УНИАН в Центре пропаганды Главного управления МЧС Украины в Черкасской области.

Чрезвычайное происшествие случилось 21 сентября - в канун иудейского Нового Года Рош-ха-Шана, на которое паломники со всего мира съезжаются в Умань, чтобы встретить его на могиле своего духовного наставника - Цадика Нахмана.

Вчера в 17.00 в одном из многоквартирных домов, где проживали приезжие гости, произошел пожар. О пожаре сообщил прохожий. Как сообщил заместитель начальника Главного управления МЧС Украины в Черкасской области, подполковник внутренней службы Анатолий САДОВЫЙ, пожар произошел на кухне – горела газовая труба. Для ликвидации пламени пришлось перекрывать газ в доме. Пожарники вывели из задымленного помещения всех 19 хасидов и спасли имущества на 50 тысяч гривен.

Как отметили в Центре пропаганды, сегодня, на Иудейский Новый год, в Умани, “чтобы не допустить ничего чрезвычайного, в организации мер безопасности задействованы все подразделения ГУ МЧС Уманского района”.