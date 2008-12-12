Парламент Люксембурга ограничил полномочия Великого Герцога

Парламент Люксембурга практически единогласно одобрил поправки в конституцию страны, ограничивающие нынешние полномочия главы государства Великого Герцога Люксембургского Анри до чисто протокольных, сообщила радиостанция "Контакт".

Новый законопроект отменяет положение, согласно которому любой закон вступает в силу только после его подписания Великим Герцогом.

Противостояние между парламентом и монархом началось в феврале этого года, когда правительство и парламент Люксембурга приняли закон, разрешающий эвтаназию. Великий Герцог Анри, будучи ревностным католиком, отказался подписывать этот документ.

Свое согласие с необходимостью ограничить полномочия Великого Герцога, согласно результатам опросов, выразило большинство 400-тысячного населения Люксембурга, являющегося конституционной монархией.

РИА “Новости”