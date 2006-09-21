Чем ”москали” лучше ”хохлов”?

Когда украинцев называют “хохлами”, никому в голову не приходит подать за это в суд. Когда же москаль (но украинского происхождения!) назвал москалей москалями (и всего-то – на каком-то Интернет-форуме, на подобных в Украине перепалки “хохлы-москали” происходят намного жестче), ему “шьют” “разжигание межнациональной розни” (а вспомните, это формулировку российские стражи порядка отбросили даже при рассмотрении недавних событий в карельском городе, где чеченцы прирезали четырех местных, самих их потом чуть не забили, а “чеченский” ресторан подожгли). После того, как большинство чеченцев бежали из маленького городка, российская милиция заявила, что это обычные разборки на бизнес-почве.

А жителя Новосибирска с украинским именем Тарас Зеленяк обвинили в “разжигании...” и... впаяли 2 года. А что если бы такое же отношение украинских спецслужб было к тем, кто вместо “украинцы” говорит “хохлы”? Могу только представить, сколько можно было бы пересажать народу, только перечитав форумы УНИАНа...

Более того, когда отдельные представители братского народа, преимущественно те, которые носят значки депутатов Думы, проводят в Украине антиукраинскую же пропаганду - нас призывают к политкорректности и дружелюбию. А им – в худшем случае - говорят: “Господа, занимайтесь этим дома...” (Объявление персоной нон-грата господина Затулина и ему подобных на фоне многолетней терпимости можно считать героическим поступком МИД и СБУ).

Думаю, жестче нужно было бы относиться к тем политикам, которые, хоть и не прибегают к упомянутым болезненных терминам, но их действия точно подпадают под формулировку “разжигания межнациональной розни”. Таких у нас хватает, и с них, собственно, все и начинается. Жаль только, украинская служба безопасности слишком лояльна в этих вопросах, в отличие от ФСБ.

Олег Гончар