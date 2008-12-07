Патриарх Алексий Второй вел дневник

Патриарх Московский и всея Руси Алексий Второй, скончавшийся в минувшую пятницу, вел дневник, сообщил в воскресенье РИА Новости глава пресс-службы Московской патриархии священник Владимир Вигилянский, который последние четыре года тесно общался с патриархом и жил по соседству.

"Он мне как-то показывал свой дневник, который вел каждый день", - сказал Вигилянский.

"Вы не можете представить себе количество этих тетрадей", - добавил священник, уточнив, что речь идет о десятках.

По некоторым данным, Алексий Второй вел дневник с того момента, как стал патриархом, то есть не менее 18 лет.

Судьбу личных вещей и церковных документов Святейшего решает Комиссия по приему имущества почившего, созданная в субботу на внеочередном заседании Священного Синода. Председателем комиссии назначен архиепископ Владимирский и Суздальский Евлогий. В ее состав вошли архиепископ Ярославский и Ростовский Кирилл, епископ Дмитровский Александр, руководитель общего отдела Московской патриархии протоиерей Владимир Диваков и настоятель храма Симеона Столпника на Поварской протоиерей Сергий Никитин.

По уставу, церковное имущество, которым обладает патриарх в силу своего положения и должности, является собственностью РПЦ, а личное имущество патриарха "наследуется в соответствии с законом".