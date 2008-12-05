Гарвард потерял на кризисе 8 миллиардов долларов

Гарвард - ранее самый богатый университет в мире - с августа 2008 года потерял из-за мирового финансового кризиса около восьми миллиардов долларов, то есть почти четверть своего целевого капитала (эндаумента) в 37 миллиардов.

Как говорится в письме ректора Гарварда Дрю Фост (Drew Faust) от 2 декабря, опубликованном на сайте университета, в связи с потерями Гарвард будет вынужден пойти на сокращение расходов. Фост также прогнозирует, что к концу 2008 финансового года потери Гарварда составят около 30 процентов эндаумента.

Как отмечает Reuters, финансовые потери университета связаны прежде всего с тем, что значительную часть целевого капитала Гарвард вкладывал в хедж-фонды и недвижимость, наиболее серьезно пострадавшие от финансового кризиса. Как заметила Фост, расходы университета будут сокращены за счет отказа от строительства нового кампуса и пересмотра зарплат сотрудников.

Стоимость года обучения в Гарварде составляет в среднем около 45 тысяч долларов, однако за счет многочисленных программ финансовой помощи фактически гораздо ниже. Так, студенты, ежегодный доход семей которых не превышает 60 тысяч долларов, обучаются бесплатно; студенты из семей с доходом от 60 до 80 тысяч платят лишь несколько тысяч в год, а выходцы из состоятельных семей (120-180 тысяч долларов годового дохода) платят не более 10 процентов от этой суммы.

В своем письме Фост не упомянула о возможных сокращениях программ финансовой помощи студентам.

Лента.ру